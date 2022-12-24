Лукашенко встретился с претендентками в космонавты от Белоруссии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Каждая из шести претенденток в космонавты от Белоруссии, которая будет признана годной по медицинским показателям, полетит в космос, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу.

"Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. (...) Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Не переживайте, всем работы хватит", - сказал он во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

По словам белорусского лидера, за претендентами будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий.

Как сообщил зампредседателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Олег Чернышев, более 3 тыс. кандидатов от Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них было отобрано шесть претенденток.

В субботу Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Как сообщил Харламов, имя кандидата на полет в космос из Белоруссии и его дублера станут известны в новом году.