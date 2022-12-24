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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Лукашенко встретился с претендентками в космонавты от Белоруссии

Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Каждая из шести претенденток в космонавты от Белоруссии, которая будет признана годной по медицинским показателям, полетит в космос, сообщил президент Белоруссии Александр Лукашенко в субботу.

"Если по здоровью пройдут, то они не потеряются. (...) Кто не полетит в первый раз, полетит в следующий. Не переживайте, всем работы хватит", - сказал он во время посещения Центра подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина.

По словам белорусского лидера, за претендентами будет "присматривать" космонавт Олег Новицкий.

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Как сообщил зампредседателя президиума Национальной академии наук (НАН) Белоруссии Олег Чернышев, более 3 тыс. кандидатов от Белоруссии подали заявки на полет в космос, из них было отобрано шесть претенденток.

В субботу Лукашенко прибыл в Центр подготовки космонавтов имени Ю. А. Гагарина в сопровождении госсекретаря Союзного государства Дмитрия Мезенцева. В ЦПК его встретили глава "Роскосмоса" Юрий Борисов, исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев и начальник Центра подготовки космонавтов Максим Харламов.

Как сообщил Харламов, имя кандидата на полет в космос из Белоруссии и его дублера станут известны в новом году.

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