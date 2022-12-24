В МЧС согласились с необходимостью лицензирования частных домов престарелых

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Москва. 24 декабря. INTERFAX.RU - Власти Кемеровской области выступили с предложением о введении лицензирования деятельности частных домов престарелых, МЧС с этим согласилось, сообщила в субботу пресс-служба правительства региона.

По словам главы Кузбасса Сергея Цивилева, на которого ссылается пресс-служба, проведенные инспекции после пожара в частном доме престарелых в Кемерове, унесшего жизни 22 человек, показали, что в госучреждениях такого типа находят мелкие нарушения, которые устраняют практически сразу, в негосударственных организациях ситуация намного хуже. В связи с этим власти Кузбасса считают необходимым ввести лицензирование работы частных домов престарелых и выйдут с соответствующей законодательной инициативой.

"Полностью поддерживаю, что к решению вопроса надо подходить комплексно, мы поддерживаем необходимость внести изменения в закон о лицензировании и признать деятельность частных домов престарелых подлежащей лицензированию", - цитирует пресс-служба заместителя министра МЧС Анатолия Супруновского на совещании в Кемерове.

В ночь на субботу в Кемерове в частном помещении, оборудованном под нелегальный дом престарелых, произошел пожар, погибли 22 человека. СКР возбудил уголовные дела по трем статьям УК, предусматривающим ответственность за причинение смерти по неосторожности двум или более лицам, халатность, повлекшую по неосторожности смерть двух или более лиц, и оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц.

Прокуратура инициировала проверку соблюдения требований пожарной безопасности.