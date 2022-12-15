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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 11:22

Принят закон о гарантировании сбережений граждан в НПФ

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Госдума в четверг приняла в третьем чтении закон, который предполагает создание на базе Агентства по страхованию вкладов (АСВ) с 1 января 2023 г. системы гарантирования пенсионных сбережений граждан в негосударственных пенсионных фондах (НПФ) по негосударственному пенсионному обеспечению (НПО).

Документ (№ 130955-8) был внесен в парламент группой депутатов и сенаторов в конце мая.

Система будет построена по аналогии с механизмом, который используется сегодня в системах страхования банковских вкладов. Гарантийными случаями будут являться аннулирование лицензии НПФ (за исключением добровольного) или банкротство НПФ.

На этапе накопления законопроект предусматривает, что участникам будет гарантирован остаток средств на именных пенсионных счетах (взносы самого участника, его работодателя и иных лиц с учетом результата их размещения), но не более предельного размера гарантируемой суммы - 1,4 млн рублей. Аналогичный предельный размер возмещения предусмотрен в настоящее время системой страхования банковских вкладов граждан.

На этапе выплат законопроект предусматривает гарантию выплаты любых пенсий в размере, выплачиваемом на дату наступления гарантийного случая, но не более двух размеров социальной пенсии по старости.

Гарантийное возмещение будет выплачиваться за счет фонда гарантирования НПО, администрируемого Агентством по страхованию вкладов и формируемого из ежегодных гарантийных взносов НПФ. Размер гарантийного взноса каждого НПФ в фонд будет определяться как произведение дополнительного коэффициента НПФ, базовой ставки гарантийного взноса НПФ и расчетной базы, равной величине обязательств НПФ по договорам НПО, определенной по результатам ежегодного актуарного оценивания.

Дополнительный коэффициент каждого НПФ будет определяться в диапазоне от 0,5 до 2 в зависимости от финансового положения НПФ в порядке, установленном в нормативном акте Банка России. Базовая ставка гарантийных взносов будет устанавливаться нормативным актом ЦБ РФ и по общему правилу не может превышать 0,1% от расчетной базы.

Закон вступит в силу с 1 января 2023 года.

Госдума АСВ НПФ
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