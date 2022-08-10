Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:00

В Новофедоровке после взрывов на аэродроме "Саки" введен режим ЧС

В поселке повреждены 62 многоквартирных дома

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - После серии взрывов на аэродроме "Саки" в соседнем курортном поселке Новофедоровка введен режим ЧС муниципального масштаба, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные жилые дома - заканчивается обход. Пару часов и будет известно, сколько ИЖС повреждено. Есть коммерческие объекты поврежденные - около 20", - добавил он и пообещал владельцам поврежденного жилья компенсации от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Число пострадавших увеличилось до 14, один из них остается в больнице, продолжил Аксенов. Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем.

В пунктах временного размещения находятся 252 человека. В Новофедоровке и Михайловке все еще отключен газ. В неповрежденные дома его вернут до конца дня в среду.

Разбор завалов должен начаться после завершения следственных действий, которые проводятся в рамках расследования уголовного дела, добавил Аксенов. Он заверил, что восстановление займет не больше 10 дней.

Днем 9 августа на территории аэродрома "Саки" произошло несколько взрывов. Минобороны России заявило, что там сдетонировали на площадке авиационные боеприпасы и это произошло без огневого воздействия.

Хроника 24 февраля – 10 августа 2022 годаВоенная операция на Украине
Крым Саки Новофедоровка Минобороны Сергей Аксенов Михайловка
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости

Транзит нефти по "Дружбе" через Украину возобновится в ближайшие дни

Центризбирком исключил изменение формата голосования в сентябре из-за COVID-19

В России за сутки выявили более 23,7 тыс. случаев СOVID-19 впервые с марта

В России за сутки выявили более 23,7 тыс. случаев СOVID-19 впервые с марта

Европа направляет в хранилища максимальные объемы газа в условиях дефицита

Министерства запросили дополнительные ассигнования на 5 трлн рублей в год

Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina

Минсельхоз заявил о достаточном производстве кормов на фоне сокращения линейки Purina

Число пострадавших из-за взрывов у крымской Новофедоровки выросло до 13

РФ вывела объекты из-под инспекции ДСНВ из-за планов США провести ее в ближайшее время

РФ вывела объекты из-под инспекции ДСНВ из-за планов США провести ее в ближайшее время

Что произошло за день: вторник, 9 августа

ВС РФ не стал рассматривать жалобу X5 на доначисление более 2 млрд руб. налогов

ВС РФ не стал рассматривать жалобу X5 на доначисление более 2 млрд руб. налогов
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });