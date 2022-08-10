В Новофедоровке после взрывов на аэродроме "Саки" введен режим ЧС

В поселке повреждены 62 многоквартирных дома

Москва. 10 августа. INTERFAX.RU - После серии взрывов на аэродроме "Саки" в соседнем курортном поселке Новофедоровка введен режим ЧС муниципального масштаба, сообщил журналистам глава Крыма Сергей Аксенов.

"У нас 62 многоквартирных дома повреждено и индивидуальные жилые дома - заканчивается обход. Пару часов и будет известно, сколько ИЖС повреждено. Есть коммерческие объекты поврежденные - около 20", - добавил он и пообещал владельцам поврежденного жилья компенсации от 10 тысяч до 100 тысяч рублей.

Число пострадавших увеличилось до 14, один из них остается в больнице, продолжил Аксенов. Ранее сообщалось о 13 пострадавших и одном погибшем.

В пунктах временного размещения находятся 252 человека. В Новофедоровке и Михайловке все еще отключен газ. В неповрежденные дома его вернут до конца дня в среду.

Разбор завалов должен начаться после завершения следственных действий, которые проводятся в рамках расследования уголовного дела, добавил Аксенов. Он заверил, что восстановление займет не больше 10 дней.

Днем 9 августа на территории аэродрома "Саки" произошло несколько взрывов. Минобороны России заявило, что там сдетонировали на площадке авиационные боеприпасы и это произошло без огневого воздействия.