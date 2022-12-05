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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:03

Военные РФ заявили о перехвате беспилотников при попытке атаки аэродромов под Рязанью и Саратовом

Трое российских военных погибли

Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что российские военные предотвратили попытку Украины атаковать при помощи беспилотников аэродромы, на которых базируется российская стратегическая авиация.

"Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области", - сообщило Минобороны РФ.

"Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены", - заявили российские военные.

Трое российских военнослужащих технического состава погибли, четверо ранены после падения обломков украинских беспилотников.

"В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", - заявили в Минобороны РФ.

Российские военные сообщили, что в понедельник нанесли массированный ракетный удар по 17 объектам на территории Украины.

"Сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", - сообщили в Минобороны РФ.

"Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены", - отметили в ведомстве.

Там сказали, что в результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.

В Минобороны РФ подчеркнули, что массированный удар был нанесен, несмотря на попытки украинской стороны сорвать боевую работу российской дальней авиации.

Хроника 24 февраля – 05 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Минобороны РФ Украина
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