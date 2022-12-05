Военные РФ заявили о перехвате беспилотников при попытке атаки аэродромов под Рязанью и Саратовом
Трое российских военных погибли
Москва. 5 декабря. INTERFAX.RU - Министерство обороны России заявило, что российские военные предотвратили попытку Украины атаковать при помощи беспилотников аэродромы, на которых базируется российская стратегическая авиация.
"Утром 5 декабря киевским режимом в целях выведения из строя российских самолетов дальней авиации были совершены попытки нанесения ударов реактивными беспилотными летательными аппаратами советского производства по военным аэродромам "Дягилево" в Рязанской области и "Энгельс" Саратовской области", - сообщило Минобороны РФ.
"Средствами противовоздушной обороны ВКС России летевшие на малой высоте украинские БПЛА были перехвачены", - заявили российские военные.
Трое российских военнослужащих технического состава погибли, четверо ранены после падения обломков украинских беспилотников.
"В результате падения и взрыва на российских аэродромах обломков реактивных беспилотников была незначительно повреждена обшивка корпуса двух самолетов", - заявили в Минобороны РФ.
Российские военные сообщили, что в понедельник нанесли массированный ракетный удар по 17 объектам на территории Украины.
"Сегодня около 15.00 часов (мск) по системе военного управления и связанным с ними объектам оборонного комплекса, узлов связи, энергетики и воинских частей Украины нанесен массированный удар высокоточным оружием воздушного и морского базирования", - сообщили в Минобороны РФ.
"Цель удара достигнута. Все назначенные 17 объектов поражены", - отметили в ведомстве.
Там сказали, что в результате удара нарушена переброска железнодорожным транспортом резервов ВСУ, иностранных вооружений, военной техники и боеприпасов в районы боевых действий.
В Минобороны РФ подчеркнули, что массированный удар был нанесен, несмотря на попытки украинской стороны сорвать боевую работу российской дальней авиации.