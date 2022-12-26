ФСБ сообщила о ликвидации украинских диверсантов на границе с Брянской областью

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Украинская диверсионная группа из четырех человек уничтожена в ходе боестолкновения на границе с Брянской областью, сообщила в понедельник ФСБ РФ.

"В результате боестолкновения 25 декабря 2022 года уничтожены четыре диверсанта, предпринявшие попытку проникновения на территорию Брянской области из Украины", - сообщила спецслужба.

По данным ФСБ, у диверсантов было иностранное вооружение: немецкие пистолеты-пулеметы "SIG Sauer" и боеприпасы к ним, приборы связи и навигации, а также средства для совершения диверсионно-террористических актов, четыре самодельных взрывных устройства общей мощностью около 40 кг в тротиловом эквиваленте.