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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:24

США активизировали борьбу с ИГИЛ в Сирии

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Пентагон заявил, что в рамках активизации действий в Сирии против ИГИЛ ("Исламское государство", запрещенная в РФ террористическая организация), провел в декабре не менее 10 вертолетных и наземных операций по уничтожению или захвату лидеров боевиков, сообщила газета The Wall Street Journal.

В сообщении со ссылкой на представителя командования отмечается, что часть операции осуществлялась совместно с союзниками США - Сирийскими демократическими силами (СДС).

Официальные американские представители признали, что Центральное командование (CENTCOM) США провело дополнительные рейды в Сирии, но отказались предоставить подробную информацию.

Представитель командования полковник Джо Буччино сказал, в частности, что каждая операция тщательно планируется и учитываются опасности, связанные с ее проведением. Он подчеркнул, что это позволяет проводить рейды "без значительного риска жертв среди гражданского населения или повреждения инфраструктуры".

Издание приводит слова главы CENTCOM Майкла Куриллы, который ранее на минувшей неделе заявил: "В то время как ИГИЛ значительно ослаблено в Ираке и Сирии, группировка сохраняет способность проводить операции в регионе. Мы также знаем, что у нее есть желание нанести удар за пределами региона".

В то же время, газета, ссылаясь на официальных представителей, отмечает, что несмотря на растущую региональную угрозу, ИГИЛ не представляет непосредственной опасности для США.

В настоящее время численность американского воинского персонала в Сирии составляет около одной тысячи человек.

Турецкие ВВС в ноябре текущего года нанесли удары по позициям СДС на севере Сирии и Иранке. Ядро СДС составляют курдские вооруженные формирования, которые Турция считает террористическими структурами.

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил в связи с этим, что "искоренит терроризм, представляющий угрозу турецкой безопасности".

В то же время, представитель американского Минобороны генерал Пэт Райдер заявил, что эти удары угрожают безопасности американских военных, размещенных в районах, подвергшихся ударам, и призвал к немедленной деэскалации ситуации.

США Сирия
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