ФСБ пресекла теракт на Ставрополье, готовившийся сторонниками ИГ

Москва. 7 октября. INTERFAX.RU - ФСБ сообщила о задержании членов ячейки запрещенной в РФ террористической организации ИГ, планировавших теракт на объекте транспорта в регионе.

"Федеральной службой безопасности Российской Федерации в результате проведения комплекса оперативно-разыскных мероприятий на территории Ставропольского края вскрыта и пресечена деятельность законспирированной ячейки сторонников запрещенной в России международной террористической организации (далее - МТО) "ИГИЛ", - сообщает Центр общественных связей (ЦОС) ФСБ в пятницу.

По данным спецслужбы, "входившие в ячейку граждане РФ планировали по указанию зарубежных эмиссаров МТО совершение террористического акта на одном из объектов транспортной инфраструктуры региона".

В ФСБ сообщили, что они были задержаны в Ставрополе, в ходе обысков по местам проживания подозреваемых обнаружены и изъяты компоненты и поражающие элементы, приобретенные ими для изготовления самодельного взрывного устройства (СВУ), и средства конспиративной связи.

Следственным подразделением в отношении задержанных возбуждено и расследуется уголовное дело по ч. 1 ст. 30 и п. "а" ч. 2 ст. 205 (приготовление к террористическому акту) УК РФ. "Фигуранты дали признательные показания. Оперативно-разыскные мероприятия и следственные действия продолжаются", - сообщили в ФСБ.