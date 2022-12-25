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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

В РФ за сутки коронавирусом заболели почти 6,6 тысяч человек

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусной инфекцией в России составил 6 595 случаев, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в воскресенье.

Отмечается, что в РФ количество госпитализаций за сутки составило 624 человека и снизилось в сравнении с предшествующими на 43,7%.

Накануне оперштаб сообщал о 1 108 случаях госпитализации за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 16 субъектах России. Снижение произошло в 60 регионах страны. Ситуация осталась без изменений в девяти российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрировано 6 986 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 снизилось на 391.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 52 человека, накануне сообщалось о 54 умерших.

Как сказали в штабе, выздоровели за сутки 6 176 человек, или на 22,8% меньше в сравнении с 24 декабря.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 764 292 случая заражения коронавирусной инфекцией, 393 326 умерших и 21 163 398 выздоровевших.

Хроника 09 января 2020 года – 25 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
Коронавирус
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