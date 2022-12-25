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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:26

Число случаев COVID-19 в мире превысило 656,9 млн

Москва. 25 декабря. INTERFAX.RU - Число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире на утро воскресенья достигло 656 млн 973 тыс. 775, свидетельствуют данные американского университета Джонса Хопкинса.

С начала распространения вируса в мире от последствий заражения COVID-19 скончались 6 млн 678 тыс. 316 человек.

В число стран с более чем 30 млн случаев заражения входят США, Индия, Франция, Германия и Бразилия.

Число случаев COVID Число умерших пациентов
США 100 млн 371 тыс. 552 1 млн 90 тыс. 204
Индия 44 млн 678 тыс. 330 530 693
Франция (данные на утро субботы) 39 млн 322 тыс. 741 162 193
Германия (данные на утро субботы) 37 млн 211 тыс. 951 160 768
Бразилия (данные на утро пятницы) 36 млн 92 тыс. 845 692 652

По информации портала Worldometer, который специализируется на статистических данных по важнейшим мировым событиям, коэффициент смертности на 1 млн населения планеты на утро воскресенья составил 857,7. В США на 1 млн жителей скончались 3 333 человека, в Индии - 377 во Франции - 2 457, в Германии - 1 917, в Бразилии - 3 217.

Хроника 09 января 2020 года – 25 декабря 2022 годаПандемия коронавируса
коронавирус
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