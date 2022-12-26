"Роскосмос" и НАСА пока согласовали один перекрестный полет на МКС в 2023 году

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - "Роскосмос" и NASA пока согласовали лишь один из двух перекрестных полетов на Международную космическую станцию (МКС) в 2023 году из-за нештатной ситуации с кораблем "Союз МС-22". Об этом сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым программам Сергей Крикалев.

"Нештатная ситуация видимо наложит ограничения на программу полета. По перекрестному полету следующего года придется принимать дополнительное решение", - сказал Крикалев журналистам в понедельник.

"Один перекрестный полет уже согласован, а вот по второму сильно будет зависеть от того, как нештатная ситуация повлияет на программу", - заявил он.

Как сообщали ранее в NASA, полет космического корабля Crew Dragon-6 с российским космонавтом Андреем Федяевым в составе экипажа к МКС намечен на 15 февраля следующего года.

20 декабря глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщал, что корабль "Союз МС-23" может полететь к МКС в беспилотном режиме для возвращения экипажа "Союз МС-22" на Землю.

В экипаж "Союза МС-23" входят российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб и астронавт NASA Лорал О'Хара.

15 декабря госкорпорация сообщила об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам.

По словам Крикалева, в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз". По его данным, причиной появления утечки в системе охлаждения корабля может быть попадание микрометеорита.

По данным "Роскосмоса", после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке достигла +40 градусов Цельсия, а в жилом до +30 градусов. По их данным, изменения температурного режима не критичны и необходимости в экстренной эвакуации космонавтов нет.