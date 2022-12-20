"Союз МС-23" могут отправить к МКС в беспилотном режиме для возвращения экипажа со станции

Москва. 20 декабря. INTERFAX.RU - Корабль "Союз МС-23" может полететь к Международной космической станции (МКС) в беспилотном режиме для возвращения экипажа "Союз МС-22" на Землю, сообщил глава "Роскосмоса" Юрий Борисов.

"Если же ситуация пойдет по какому-то другому сценарию, у нас есть, конечно, запасной вариант: будет подготовлен корабль "Союз МС-23", который в беспилотном режиме пристыкуется к станции и вернет экипаж", - сказал Борисов в интервью телеканалу "Россия 24" (ВГТРК).

"Естественно, в беспилотном же режиме вернется "Союз МС-22", - сказал он.

15 декабря "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов по техническим причинам. Отмечалось, что в процессе подготовки к выходу в космос произошла разгерметизация контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к МКС. Возможной причиной появления утечки в системе охлаждения корабля в "Роскосмосе" назвали попадание микрометеорита.

В госкорпорации отмечали, что специалисты на Земле анализируют последствия утечки на приборно-агрегатном отсеке корабля и изучают его тепловой баланс. По результатам проверки состояния "Союза МС-22" будет принято решение о дальнейшей программе полета станции.

В "Роскосмосе" и NASA заявляли, что все системы МКС и корабля работают в штатном режиме, экипаж в безопасности.

В настоящее время в состав экипажа МКС входят российские космонавты Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин, Анна Кикина, американские астронавты Фрэнк Рубио, Джош Кассада, Николь Манн, а также астронавт Японского агентства аэрокосмических исследований (JAXA) Коити Ваката.