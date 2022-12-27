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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:07

Лиц из групп риска будут тестировать на грипп и ОРВИ при госпитализации

Москва. 27 декабря. INTERFAX.RU - Граждан, страдающих хроническими заболеваниями, детей до 6 лет и лиц старше 60-ти, а также содержащихся в стационарах закрытого типа будут тестировать на грипп и острые респираторные вирусные инфекции (ОРВИ) при госпитализации или оказании медпомощи амбулаторно.

Такое постановление Роспотребнадзора опубликовано на официальном портале правовой информации. Оно дополняет постановление о профилактике гриппа и ОРВИ от 28 июля 2022 года.

Теперь тестировать на грипп и ОРВИ будет также "при госпитализации или оказании медицинской помощи в амбулаторных условиях лицах с симптомами острых респираторных инфекций", в первую очередь тех, кто входит в названные группы риска.

Тестирование должно проводится в лабораториях как медицинских организаций, так "и других организаций, выполняющих лабораторную диагностику гриппа и острых респираторных вирусных заболеваний". Время доставки на диагностику гриппа и ОРВИ образцов не должно превышать 24 часов с момента отбора, на получение результатов исследования направившей материал организацией также отводится не более суток.

Постановление вступает в силу 28 декабря.

Ранее 27 декабря Роспотребнадзор отметил, что заболеваемость гриппом и ОРВИ в стране снизилась на 7% за последнюю неделю. В структуре респираторных инфекций на грипп приходится 76,5%. Самым распространенным штаммом гриппа по-прежнему остается А(H1N1)2009 (свиной грипп - ИФ), который зафиксирован во всех российских регионах. На те же 7% зарегистрировано снижение заболеваемости COVID-19.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова не исключает, что регистрируется меньше заболевших, потому что в преддверии праздников люди реже обращаются к врачам.

Роспотребнадзор Анна Попова
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