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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:57

Решетников заявил, что ограничение выездного туризма придало импульс развитию внутреннего

Москва. 26 декабря. INTERFAX.RU - Ограничение выездного туризма придало импульс развитию внутреннего, ключевая задача правительства в связи с этим - расширение предложения по размещению туристов, сообщил в понедельник глава Минэкономразвития Максим Решетников.

"Какие мы видим вызовы и на чем планируем концентрироваться? Первое - расширение предложения. Мы понимаем, что ограничение выездного туризма дало существенный импульс развитию внутреннего спроса. В прошлом году россияне могли летать в 80 стран, в этом - в 32", - сказал он, выступая на совещании с представителями туристической отрасли в министерстве.

"Сейчас у нас есть спрос на внутреннем рынке, и ключевая тема - это расширение предложения. С этих позиций подходим, в том числе, и к бюджету, понимая, что в первую очередь надо финансировать программы развития предложения", - добавил министр.

Ранее в Минэкономразвития сообщали, что внутренний турпоток по итогам года достигнет 61 млн человек, а к 2030 году он должен вырасти до 140 млн. Решетников подчеркнул, что для выполнения этой цели номерной фонд надо увеличить до 1 млн с нынешних 750 тыс.

Максим Решетников Минэкономразвития
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