Путин подписал указ о призыве на срочную службу 120 тысяч человек

Москва. 30 сентября. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин подписал указ о призыве в ноябре - декабре 2022 года 120 тысяч россиян на срочную службу. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

В соответствии с указом с 1 ноября до 31 декабря 2022 года должны быть призваны россияне в возрасте от 18 до 27 лет, не пребывающие в запасе и подлежащие призыву.

Также в указе говорится, что с 1 октября должны быть уволены срочники, срок службы которых истек.

Отправка в войска 120 тысяч призывников запланирована в рамках осеннего призыва, это на 7,5 тысячи человек меньше, чем прошлой осенью, сообщил замначальника главного организационно-мобилизационного управления Генштаба России Владимир Цимлянский.

"Вместе с тем, даже при проведении специальной военной операции это количество полностью удовлетворяет потребности силовых структур государства", - добавил он.

По его словам, больше всего призывников этой осенью поступит в сухопутные войска и ВМФ.

"Большинство призывников из военных комиссариатов будут направлены в учебные соединения и воинские части, где в течении пяти месяцев освоят современную военную технику и получат военно-учетную специальность", - отметил Цимлянский. После этого уже состоится отправка для дальнейшей службы в войска.

Цимлянский также рассказал, что призывникам текущей осенью могут поступать звонки из военкоматов для уточнения данных.

"Должностные лица военных комиссариатов могут в телефонном режиме уточнять данные граждан, необходимые для заполнения документов воинского учета, однако для этих целей не используется программное обеспечение и тем более записанный на пленку голос", - отметил он.

В августе Путин своим указом увеличил численность ВС России до 2 039 758 человек.