Думе предложили учитывать срочную службу в армии при поступлении в вуз и колледж

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Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Законопроект об учете срочной службы в армии при поступлении в вуз и колледж внесен в Госдуму, сообщает пресс-служба партии "Единая Россия".

"Срочная служба будет давать дополнительные баллы при поступлении в любой вуз или колледж, не только военного профиля. И по всем программам обучения, включая магистратуру", - говорится в сообщении партии в понедельник.

Первый вице-спикер Совета Федерации, секретарь генсовета партии "Единая Россия" Андрей Турчак в сообщении пресс-службы отмечает, что "сейчас при поступлении, помимо баллов за ЕГЭ, учитываются самые разные факторы - призовые места в олимпиадах, сдача нормативов ГТО, участие в волонтерской деятельности, спортивные достижения... те же, кто отслужил в армии по призыву, каких-то явных преимуществ при поступлении не имеют".

"Изменения, которые "Единая Россия" предлагает внести в законодательство, эту несправедливость устранят", - отмечает Турчак.