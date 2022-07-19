Правкомиссия одобрила приравнивание георгиевской ленты к символам воинской славы

Москва. 19 июля. INTERFAX.RU - Комиссия правительства по законопроектной деятельности поддержала законопроект "Единой России" о приравнивании георгиевской ленты к символам воинской славы. Об этом сообщила пресс-служба партии.

Законопроект был внесен в Госдуму в апреле 2022 года. Единороссы объяснили, что его принятие поможет пресечь случаи "неподобающего использования и нападок на общепринятый символ Победы в Великой Отечественной войне".

Поправки предусматривают введение уголовной или административной ответственности за публичное осквернение георгиевской ленты и запрет любого использования ее как символа в целях, отличных от установленных законом.

18-летний житель Норильска еще до принятия закона стал фигурантом уголовного дела по статье о реабилитации нацизма, совершенной путем осквернения символов воинской славы России (ч.4 ст.354.1 УК). Дело возбудили по факту публикации им видеозаписей, на которых георгиевскую ленту сжигают.