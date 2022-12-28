В России за сутки коронавирусом заболели более 6,2 тыс. человек

Число заразившихся выросло на 1005 человек по сравнению с прошлыми сутками

Москва. 28 декабря. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших коронавирусом в России немного превысил 6,2 тысячи случаев, скончались 56 пациентов с COVID-19, следует из данных оперативного штаба, обнародованных в среду.

"В РФ выявлено 6 202 новых случая COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 1 113 человек и снизилось в сравнении с предшествующими сутками на 11,8%", - сообщили в оперштабе.

Накануне оперштаб сообщал о 1262 случаях госпитализаций за сутки. По его данным, увеличение количества госпитализаций отмечено в 32 субъектах Российской Федерации. Снижение произошло в 41 регионе страны. Ситуация осталась без изменений в 12 российских субъектах.

По сравнению с прошлыми сутками, когда в России был зарегистрировано 5 197 заболевших, число новых случаев заражения COVID-19 увеличилось на 1005.

За минувшие сутки от коронавируса скончались 56 человек, накануне сообщалось о 59 умерших.

"Выздоровели за сутки 8 110 человек, или на 5,4% больше в сравнении с 27 декабря", - говорится в сообщении.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 781 026 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 491 умерший и 21 84 777 выздоровевших.