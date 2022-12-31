В Волгоградской области запретили запускать беспилотники

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением запретил использовать беспилотники на территории региона. Постановление опубликовано на сайте администрации области, оно вступило в силу с 28 декабря.

"В целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области (...) запретить использование беспилотных воздушных судов вне зависимости от их взлетной массы", - говорится в документе.