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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 12:24

В Волгоградской области запретили запускать беспилотники

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров своим постановлением запретил использовать беспилотники на территории региона. Постановление опубликовано на сайте администрации области, оно вступило в силу с 28 декабря.

"В целях усиления общественного порядка и обеспечения общественной безопасности на территории Волгоградской области (...) запретить использование беспилотных воздушных судов вне зависимости от их взлетной массы", - говорится в документе.

Волгоградская область Андрей Бочаров
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