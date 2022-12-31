Путин призвал участников спецоперации "идти только вперед"

Москва. 31 декабря. INTERFAX.RU - Президент Владимир Путин в штабе Южного военного округа 31 декабря поднял бокал шампанского за Новый год с российскими военнослужащими, участвующими в специальной военной операции, и призвал их "идти только вперед".

"Россию подогнали к этой черте: или все сдавать, или бороться. Пока у нас есть такие люди, как вы, такие ребята и девушки, которые рядом с вами, конечно, сдавать ничего нельзя. Нужно только бороться, только вперед", - сказал президент, поднимая тост.

При этом он подчеркнул, что двигаться вперед нужно "аккуратно, спокойно".

"Конечно, многое еще нужно сделать, посмотреть с точки зрения современных вооружений, барражирующих боеприпасов. Высокоточка нужна, средства связи", - добавил глава государства.

Кадры общения верховного главнокомандующего с военнослужащими показал телеканал "Россия 24"). Президента сопровождали глава Минобороны Сергей Шойгу и начальник генштаба Вооруженных сил Валерий Герасимов.

Путин вручил награды большой группе российских военнослужащих - офицерам и рядовым. В числе награжденных - командующий российской группировкой в зоне проведения специальной военной операции на Украине Сергей Суровикин и командующий Воздушно-десантными войсками Михаил Теплинский.

Минобороны сообщило в телеграм-канале, что госнаграды вручены военнослужащим, проявившим мужество и героизм при выполнении боевых задач в ходе специальной военной операции.

Президент РФ вручил боевые знамена новым воинским формированиям - первому Донецкому и второму гвардейскому Луганско-Северодонецкому армейским корпусам и Донецкому высшему общевойсковому командному училищу.