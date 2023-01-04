В РФ более 3,3 тыс. человек заболели COVID-19 за сутки

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост заболевших COVID-19 в РФ составил более 3,3 тыс. новых случаев, умерли за сутки от инфекции 45 человек. Это следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, обнародованных в среду.

"Выявлено 3 328 новых случаев COVID-19. Количество госпитализаций за сутки составило 662 человека и возросло в сравнении с предшествующими сутками на 29,3%", - сообщили в оперштабе.

Увеличение количества госпитализаций отмечено в 38 субъектах РФ, снижение – в 25 регионах страны, еще в 22 регионах РФ ситуация по госпитализациям осталась без изменений, говорится в сообщении.

Число новых зарегистрированных заболевших COVID-19 увеличилось на 248 человек по сравнению с показателем прошлых суток, когда их было 3080, что стало минимальным показателем с 12 июля прошлого года.

Умерли от COVID-19 за минувшие сутки 45 человек, накануне сообщалось о смерти 48 заболевших.

"Выздоровели за сутки 4 942 человека, или на 9,9% меньше в сравнении с 3 января", - сообщили в оперштабе.

Всего в России за время пандемии официально зарегистрировано 21 млн 813 тыс. 839 случаев заражения коронавирусом COVID-19, 393 тыс. 898 умерших и 21 млн 227 тыс. 998 выздоровевших.