В РФ вторые сутки подряд зафиксировали минимальное число заболевших COVID-19

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Суточный прирост новых заболевших COVID-19 в РФ составил 3 080 случаев, что стало новым минимальным значением с середины июля прошлого года, следует из данных оперативного штаба по борьбе с коронавирусной инфекцией, обнародованных во вторник.

Отмечается, что количество госпитализаций в России за сутки составило 512 человек и возросло в сравнении с предшествующими на 35,1%.

По данным оперштаба, увеличение количества госпитализаций отмечено в 43 субъектах РФ, снижение произошло в 14 регионах, а без изменений ситуация осталась в 28 субъектах страны.

Число новых зарегистрированных заболевших COVID-19 снизилось еще на 804 человека по сравнению с прошлыми сутками, когда было выявлено менее четырех тысяч (3 884) новых случаев впервые с середины июля прошлого года. Количество официально зарегистрированных заболевших за сутки является минимальным с 12 июля 2022 года.

Накануне в оперштабе сообщили, что показатель заболеваемости COVID-19 в РФ на 100 тыс. населения за прошедшую неделю уменьшился на 19,9% по сравнению с предыдущей.

За минувшие сутки от коронавируса умерли 48 заболевших, что на пять человек больше, чем днем ранее.

Как сообщили в штабе, выздоровели за сутки 5 482 человека, или на 22,1% больше в сравнении со 2 января.

Всего в России за время пандемии зарегистрировано 21 810 511 случаев заражения коронавирусной инфекцией, 393 853 умерших и 21 223 056 выздоровевших.