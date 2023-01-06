Первые пролеты левой стороны автомобильной части Крымского моста установят в январе

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Надвижка первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно будет выполнена в январе 2023 года, для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта, сообщила пресс-служба Росавтодора.

Специалисты закончили восстановление подферменных площадок на опорах Крымского моста, необходимых для надвижки первого пролетного строения левой стороны автодорожной части.

"Мостовики уже сняли два из четырех пролетов левой стороны, пострадавших в результате взрыва, после чего восстановили поврежденные тумбы на опорах, вклеив дополнительные арматурные выпуски и установив арматурную сетку. Для бетонирования четырех подферменных площадок на двух опорах первого пролета потребовалось 2,6 тонн металла и 10,6 м3 бетонной смеси", - говорится в сообщении.

Отмечается, что подферменники служат основанием для опорных частей, которые компенсируют колебания пролетных строений при температурных изменениях. Опорные части пролетов - это сложные составные конструкции, состоящие из двух балансиров и анкерной плиты, устанавливаемой на подферменной площадке. Монтаж опорной части завершается при надвижке пролетного строения, сборка четырех пролетов сейчас ведется на стапельных площадках Росавтодора.

"Надвижку первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста поочередно выполнят в январе. Для этого будут дважды введены временные ограничения для движения автотранспорта, - уточняет Росавтодор. - В следующем месяце заменят еще два поврежденных пролета, после чего мостовики установят барьерное ограждение и опоры освещения, уложат два слоя асфальтобетонного покрытия и нанесут разметку".

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

Восстановительные работы на автодорожной части моста не влияют на движение транспорта. Для машин доступно две полосы правой проезжей части по одной полосе для каждого направления. На период новогодних праздников ограничений в движении транспорта, связанных с восстановительными работами, не вводится.

Работы на Крымском мосту ведутся круглосуточно. Планируется, что его автодорожная часть будет полностью восстановлена в марте этого года.