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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:42

Движение автотранспорта открыто на Крымском мосту после ремонта

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту возобновлено во вторник после ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 14:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

Мост закрыли утром во вторник для проведения ремонтных работ на левых полосах автомобильной части Крымского моста (в направлении из Крыма в Краснодарский край).

Ранее пресс-служба Росавтодора сообщала, что в январе поочередно будет выполнена надвижка первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, для чего потребуется дважды вводить временные ограничения для движения автотранспорта. Еще два пролета планируют заменить в феврале.

5 декабря президент России Владимир Путин проехал по восстановленной правой части Крымского моста, выслушал доклад о проведенных работах и во время открытия движения поручил привести к нормативному состоянию левую, менее пострадавшую при подрыве часть. Он сказал, что ремонт автомобильной части моста в целом завершится в марте.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

Минтранс РФ Крым Крымский мост
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