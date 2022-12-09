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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 17:04

Восстановление ж/д части Крымского моста завершится в середине лета

Москва. 9 декабря. INTERFAX.RU - Восстановительные работы на железнодорожной части Крымского моста будут закончены к середине лета, сообщил президент РФ Владимир Путин.

"Обещают сделать автомобильную часть где-то в марте. Планировали попозже, но обещают, что к концу марта закончат. А железнодорожную часть, одну ветку, обещают сделать где-то в середине лета. Сначала сказали, в конце осени, потом пообещали к середине лета. Думаю, где-то летом наверняка сделают", - сказал Путин, отвечая на вопросы журналистов по итогам визита в Бишкек.

"Уверен, что все будет сделано в срок", - добавил президент.

Рассказывая о том, почему он решил в понедельник 5 декабря проехать по Крымскому мосту, Путин пояснил, что хотел поддержать строителей и сказать им "спасибо" за оперативную и качественную работу, а также увидеть результат своими глазами.

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Путин также заметил, что еще не все восстановительные работы на мосту закончены.

"Рядом две полосы, они в рабочем состоянии, но все-таки строители считают, что какие-то сантиметры-миллиметры надо довести до стопроцентно нормативного состояния. В превентивном порядке, что называется, будут это делать. Я это согласовал. Они сейчас две полосы закроют и будут доводить до стопроцентной нормы", - пояснил глава государства.

Кроме того, он напомнил и о пострадавшей железнодорожной части моста.

"Одна ветка работает в полном объеме, без ограничения тоннажа. Но одна ветка, поскольку состав стоял, и цистерна с топливом оказалась пробита, и за счет, в основном, пожара там произошли изменения, которые нужно привести в порядок", - сказал Путин.

Взрыв на мосту

Утром 8 октября на автомобильной части Крымского моста произошел подрыв грузового автомобиля, после этого загорелись топливные цистерны железнодорожного состава. Обрушились два пролета автомобильного полотна двухполосной ветки, которая идет из Краснодара в Керчь. Автомобильная нитка из Керчи на Тамань уцелела. Погибли несколько человек. Возбуждено уголовное дело по статье "терроризм".

Правительство России поручило завершить восстановление транспортной и инженерной инфраструктуры Крымского моста, в том числе поврежденного железнодорожного полотна, к 1 декабря 2023 года. Работы выполняет ООО "Нижнеангарсктрансстрой".

Хроника 08 октября – 09 декабря 2022 годаВзрыв на Крымском мосту
Крымский мост Владимир Путин
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