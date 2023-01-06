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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:24

В Запорожской области отменили ночные рождественские службы

Москва. 6 января. INTERFAX.RU - Ночные рождественские церковные богослужения отменены в храмах Запорожской области из-за военного положения, сообщил в пятницу врио губернатора Евгений Балицкий.

"Так как в регионе действует военное положение, все ночные службы в храмах отменены. Богослужения продлятся до 19:00", - написал он в своем телеграм-канале.

По его словам, накануне спасатели и полицейские провели комплекс профилактических мероприятий, дежурят патрули.

В Запорожской области действует комендантский час, его временные рамки отличаются в разных городах.

Запорожская область
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