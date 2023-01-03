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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:56

В Запорожской области вводят пропуска для перемещения гражданских автомобилей

Москва. 3 января. INTERFAX.RU - Военные комендатуры в Запорожской области начали выдачу специальных пропусков на автомобили, которые в дальнейшем будут необходимы для проезда через блокпосты на территории региона, сообщили в администрации области.

"По информации военной комендатуры Запорожской области, началась выдача пропусков на транспортные средства для перемещения по территории области... В дальнейшем для беспрепятственного перемещения по Запорожской области пропуска будут обязательными", - говорится в сообщении.

Выдача пропусков будет производиться в военных комендатурах городов Мелитополь, Бердянск, Токмак и Васильевка.

Для получения пропуска на личное транспортное средство местным жителям необходимо лично прибыть в ближайшую военную комендатуру и предоставить удостоверение личности и регистрационные документы на автомобиль. Пропуска на служебные транспортные средства оформляются организациями через военную комендатуру.

Как уточнили в областной администрации, "в настоящее время все передвижения по области через блокпосты производятся установленным ранее порядком".

Военное положение в Запорожской и Херсонской областях, а также ДНР и ЛНР было введено указом президента России 19 октября.

Запорожская область
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