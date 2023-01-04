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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:10

Запорожские власти заявили о гибели пяти человек при обстреле Васильевки

Москва. 4 января. INTERFAX.RU - Пять человек погибли и 15 получили травмы при артиллерийском обстреле жилого квартала в Васильевке Запорожской области со стороны вооруженных сил Украины, сообщил врио губернатора Евгений Балицкий.

"По предварительным данным, в результате артиллерийских ударов вооруженных формирований Украины по мирному городу Васильевка погибли 5 человек, 15 получили ранения разной степени тяжести", - написал Балицкий в своем телеграм-канале в среду.

По его словам, в том числе ранения получили четыре сотрудника МЧС, один из спасателей в крайне тяжелом состоянии. Ситуацию в Васильевке он назвал напряженной, обстрелы не прекращаются.

Ранее сообщалось о двух погибших и десяти пострадавших.

Город Васильевка находится вблизи линии соприкосновения.

Украина Запорожская область РФ
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