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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 15:55

Володин назвал приоритетом Госдумы законы о национальной ориентации бизнеса

Москва. 9 января. INTERFAX.RU - Спикер Госдумы Вячеслав Володин назвал приоритетом для депутатов работу над законами, обеспечивающими национальную ориентацию бизнеса в России. Он нaписал об этом в Telegram.

"Важно, чтобы бизнес был национально ориентирован, заработанные средства оставались в стране и использовались для её развития", - считает он.

Он напомнил, что в 2022 году был принят закон о запрете выдачи лицензий на разработку недр, месторождений нефти и газа иностранным компаниям - теперь обязательно создание юридического лица в России; также запрещено иностранное участие в концессиях, связанных с транспортной инфраструктурой и перевозками. Кроме того, в первом чтении принят законопроект, не дающий офшорным компаниям быть концессионерами в сфере ЖКХ. Володин добавил, что Госдуме еще многое предстоит сделать в этом отношении.

Также он отметил, что 75,9% иностранных компаний осталось в России.

"Это решение говорит о многом: они верят в хорошие перспективы развития экономики нашей страны, их устраивает деловой климат, - считает он. - Те, кто ушли, терпят миллиардные издержки".

Вячеслав Володин Госдума
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