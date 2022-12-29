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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:31

В Госдуму внесен проект закона о социальной поддержке семей участников СВО

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин, лидеры всех думских фракций внесли в Думу поправки в закон "О ветеранах", которые направлены на социальную поддержку семей участников специальной военной операции, сообщила в четверг пресс-служба палаты парламента РФ.

В соответствии с законопроектом, супруги военнослужащих, погибших при исполнении обязанностей, будут получать максимальные меры социальной поддержки, независимо от условий проживания.

В настоящее время, если супруги погибших военнослужащих проживают не только с детьми, но и с другими членами семьи, например, родителями, закон не позволяет предоставить им те же меры поддержки, что и вдовам, проживающим одиноко или только с детьми.

"Государственная дума продолжит работу над законами в поддержку военнослужащих и их семей. Это наш долг перед солдатами и офицерами, которые защищают страну и обеспечивают безопасность граждан", - процитировали Володина в пресс-службе.

Госдума Вячеслав Володин
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