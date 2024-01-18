Поиск
ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 07:49

Володин призвал Думу и Счетную палату провести анализ концессий в ЖКХ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал практику выдачи концессионерам в сфере ЖКХ средств через Фонд национального благосостояния (ФНБ) без увязки со снижением тарифов на их услуги, предложил вместе со Счетной палатой (СП) РФ провести анализ концессионных соглашений.

В ходе пленарного заседания Госдумы Володин отметил проблему неэффективной работы концессионеров в регионах, что приводит к авариям и недовольству жителей, подчеркнул, что законодательство в этой области нуждается в улучшении.

"Есть примеры положительные и по концессионерам, но их очень мало. При этом, скорее всего, несовершенство обязательств, отсутствие прозрачности, отсутствие ясных и чётких обязательств сторон приводит к тому, что сейчас государство уже, через ФНБ, средства выделяет концессионерам, чтобы они закрывали дешевыми кредитами свои обязательства. Это ненормально, потому что в этом случае правильно было бы, чтобы в том числе это отражение находилось и в тарифной политике. А так деньги дают под 3% на 15 лет, а тарифы? А тарифы рыночные, поэтому - да, нам этот вопрос надо обсуждать", - сказал Володин.

"И в связи с этим давайте дадим поручение Счётной палате, пускай они займутся этим вопросом, проведут полный анализ концессий по теплоснабжению, водоснабжению с тем, чтобы мы получили объективную информацию, где что происходит", - добавил председатель парламента.

Вячеслав Володин ЖКХ ФНБ Госдума Счетная палата
Купить подписку на профессиональную ленту Получать оперативные новости в официальном канале

Новости по теме

Новости
Выставка-форум "Россия"

"АвтоВАЗ" не исключил снижения производственного плана на фоне стагнации рынка

Военная операция на Украине

Российские войска взяли под контроль населенный пункт Веселое в ДНР

Гособвинение запросило 4 года 11 месяцев колонии для Игоря Стрелкова

Гособвинение запросило 4 года 11 месяцев колонии для Игоря Стрелкова

Суд рассмотрит иск о взыскании активов "Рольфа" в пользу государства 14 февраля

Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы пройдет с 22 января по 6 февраля

Прием заявок на IT-отсрочку от срочной службы пройдет с 22 января по 6 февраля

ЦБ получил первые расчеты банков о снижении маржинальности льготной ипотеки

Российским отелям могут разрешить заселять россиян по загранпаспорту

ВТБ ожидает роста авторынка в России в 2024 году до 1,4-1,5 млн штук

Главе Эстонской православной церкви Московского патриархата не продлили ВНЖ

Глава Башкирии заявил, что не будет терпеть попытки расшатать ситуацию в регионе

Глава Башкирии заявил, что не будет терпеть попытки расшатать ситуацию в регионе
 
window.yaContextCb.push( function () { Ya.adfoxCode.createAdaptive({ ownerId: 173858, containerId: 'adfox_151179074300466320', params: { p1: 'csljp', p2: 'hjrx', puid1: '', puid2: '', puid3: '' } }, ['tablet', 'phone'], { tabletWidth: 1023, phoneWidth: 639, isAutoReloads: false }); setTimeout(function() { if (document.querySelector('[id="adfox_151179074300466320"] [id^="adfox_"]')) { // console.log("вложенные баннеры"); document.querySelector("#adfox_151179074300466320").style.display = "none"; } }, 1000); });