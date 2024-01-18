Володин призвал Думу и Счетную палату провести анализ концессий в ЖКХ

Москва. 18 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин раскритиковал практику выдачи концессионерам в сфере ЖКХ средств через Фонд национального благосостояния (ФНБ) без увязки со снижением тарифов на их услуги, предложил вместе со Счетной палатой (СП) РФ провести анализ концессионных соглашений.

В ходе пленарного заседания Госдумы Володин отметил проблему неэффективной работы концессионеров в регионах, что приводит к авариям и недовольству жителей, подчеркнул, что законодательство в этой области нуждается в улучшении.

"Есть примеры положительные и по концессионерам, но их очень мало. При этом, скорее всего, несовершенство обязательств, отсутствие прозрачности, отсутствие ясных и чётких обязательств сторон приводит к тому, что сейчас государство уже, через ФНБ, средства выделяет концессионерам, чтобы они закрывали дешевыми кредитами свои обязательства. Это ненормально, потому что в этом случае правильно было бы, чтобы в том числе это отражение находилось и в тарифной политике. А так деньги дают под 3% на 15 лет, а тарифы? А тарифы рыночные, поэтому - да, нам этот вопрос надо обсуждать", - сказал Володин.

"И в связи с этим давайте дадим поручение Счётной палате, пускай они займутся этим вопросом, проведут полный анализ концессий по теплоснабжению, водоснабжению с тем, чтобы мы получили объективную информацию, где что происходит", - добавил председатель парламента.