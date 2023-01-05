Володин заявил о праве РФ на ответные действия в случае изъятия ФРГ российских активов

Москва. 5 января. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил о праве России на ответные действия в случае изъятия Германией российских активов для восстановления Украины.

"Сегодня немецкое правительство решило переложить проблемы, которые создали их предшественники, на нашу страну. С этой целью планируют изъять российские активы для восстановления Украины. Как только такое решение состоится, мы имеем право на аналогичные действия в отношении активов Германии и других государств", - написал он в своем телеграм-канале в четверг.

Володин отметил, что "сейчас жизнь в другой реальности: не только согласно Уставу ООН, но и на основе прецедентов".

В этой связи, заявил спикер Думы, правильно вспомнить ситуацию с признанием независимости Косова.

"У США, Германии, Франции и других государств, принявших это решение, нет другого выхода, как согласиться с правом Южной Осетии, Абхазии, Крыма, Донецкой и Луганской народных республик, а также Херсонской и Запорожской областей на самоопределение", - считает Володин.

По его мнению, "не бывает избирательных решений, правила для всех должны быть одинаковыми", и то же самое в отношении изъятия денежных средств и собственности.

Как написал Володин, "это положит начало процессу, когда все государства станут игнорировать международное право, по своему усмотрению забирать, что посчитают нужным".