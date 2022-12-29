Володин заявил, что 2023 год должен стать годом развития

Москва. 29 декабря. INTERFAX.RU - Председатель Госдумы Вячеслав Володин, подводя итоги 2022 года, заявил, что Россия преодолевает вызовы времени и в следующем году продолжит развитие.

"Преодолевая вызовы, мы становимся сильнее. Следующий год должен стать годом развития", - написал Володин в своем телеграмм-канале в четверг.

Он отметил, что "в уходящем году Вашингтон и Брюссель предрекали крах экономики нашей страны: инфляцию свыше 100%, курс 200 рублей за доллар, падение ВВП на 25%", но "их планы провалились".

"Несмотря на беспрецедентное давление и введение против нашей страны более 13 тысяч санкций, политическая система, созданная нашим президентом, и экономическая модель выстояли, доказав свою эффективность", - написал спикер Госдумы.

Вместе с тем результаты не должны успокаивать, считает Володин, так как "проблем ещё много, их необходимо решать".