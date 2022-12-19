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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 04:13

В Шебекинском округе Белгородской области нарушено электроснабжение

Москва. 19 декабря. INTERFAX.RU - В Шебекинском городском округе после обстрела со стороны Украины около 14 тысяч человек остались без электричества, сообщил в Telegram губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

По его словам, аварийные бригады переподключат потребителей к резервным источникам питания.

Сбои в электроснабжении Шебекина связаны с повреждением энергооборудования из-за обстрела, уточнили в "Белгородэнерго".

"В настоящее время энергетики подают электроэнергию социально значимым объектам и населению по резервным схемам. Большую часть уже перезапитали. В полном объеме электроснабжение будет восстановлено в течение 2-3 часов", - говорится в пресс-релизе.

Приграничные территории Белгородской области с 24 февраля подвергаются обстрелам, есть погибшие и раненые. В регионе введен "желтый" (высокий) уровень террористической опасности, а в отдельных населенных пунктах - режим ЧС.

Хроника 24 февраля – 19 декабря 2022 годаВоенная операция на Украине
Белгородская область Шебекино Украина Вячеслав Гладков Белгородэнерго
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