Минфин с оговорками поддержал предложение об обязательном замещении евробондов

Минэкономразвития призывает не спешить

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Минфин поддержал предложение главы ВТБ Андрея Костина сделать обязательным выпуск российскими заемщиками локальных облигаций для замещения находящихся в обращении выпусков евробондов.

Однако, по мнению министерства, стоит предусмотреть исключения из этого правила - в особых случаях должники смогут получить разрешение правительственной комиссии не проводить такой обмен. Кроме того, обязательным обмен должен быть для евробондов, до срока погашения которых остается более полутора лет, поскольку подготовка такой сделки может занять несколько месяцев и для более коротких бумаг она может стать бессмысленной.

Более осторожную позицию по этому вопросу занимает Минэкономразвития. В министерстве считают, что обязать выпускать локальные облигации взамен евробондов можно тех заемщиков, которые до сих пор так и не определились, в какой форме им исполнять обязательства перед держателями еврооблигаций. Кроме того, необходимо провести оценку влияния такой меры на бизнес-модель заемщиков, в том числе в качестве фактора, влияющего на их финансовую устойчивость, полагает ведомство.

Минфин: Обязать с исключениями

Как сообщил источник "Интерфакса", знакомый с проектом доклада президенту, подготовленным Минфином, в нем предлагается поддержать предложения ВТБ об установлении обязанности для российских компаний-должников по евробондам обеспечить для всех держателей еврооблигаций возможность их обмена на "замещающие" облигации. С учетом того, что ряд российских компаний уже добровольно разместили "замещающие" бонды, закрепление этой меры в качестве обязательной подтолкнет "сомневающихся" эмитентов к выпуску таких долговых бумаг и будет способствовать ускорению притока ликвидности на российский рынок, полагают в министерстве.

При этом Минфин считает необходимым предусмотреть, что обязанность по замещению евробондов будет распространяться на долговые бумаги "со сроком погашения свыше 1,5 лет". Если до погашения евробондов остается меньше времени, выпуск "замещающих" бондов может быть не эффективен, так как его подготовка может занять несколько месяцев.

Кроме того, предлагается предусмотреть возможность для компаний обратиться в правительственную комиссию по контролю за осуществлением иностранных инвестиций за разрешением не проводить замещение евробондов на локальные облигации "в особых случаях".

Минэкономразвития: Оценить риски

По данным источников "Интерфакса", Минэкономразвития концептуально поддерживает предложение обязать компании замещать евробонды локальными облигациями, но в министерстве считают, что эта мера требует оценки рисков.

По мнению Минэкономразвития, нормативный акт об обязанности должников обменивать еврооблигации на локальные бонды может быть принят только в отношении должников, которые до настоящего времени не приняли решение о форме исполнения ими обязательств по выплатам перед держателями евробондов. Такое мнение содержится в рецензии министерства на проект доклада, подготовленного Минфином, сообщил один из источников "Интерфакса".

По словам собеседника агентства, в письме Минэкономразвития подчеркивает, что проект доклада не содержит пояснений о причинах необходимости законодательно закрепить обязанности должников исполнять обязательства перед держателями евробондов исключительно через выпуск "замещающих" облигаций. Министерство полагает, что для принятия такого регулирования нужно провести оценку его последующего влияния на бизнес-модель должников, в том числе в качестве фактора, влияющего на их финансовую устойчивость.

Министерство перечисляет ряд рисков обязательного замещения евробондов локальными бондами. В частности, необходимо провести оценку объема задолженности по евробондам каждого должника, в том числе в разрезе держателей, для того, чтобы определить их резидентство. Если этого не сделать, возникает риск перехода к держателям из недружественных стран контроля за эмиссионной документацией по еврооблигациям и возможного объявления дефолта, считают в министерстве. Существует и риск появления арбитража при покупке еврооблигаций с дисконтом у нерезидентов и предъявлении их к замещению в зоне российской юрисдикции.

Помимо этого, Минэкономразвития обращает внимание на минусы уже находящихся в обращении локальных облигаций - это низкая ликвидность большинства выпусков и неопределенность размера доходности до момента погашения (из-за курсовых разниц), что отрицательно сказывается на правах инвесторов.

Заместить или разделить

Возможность выпуска "замещающих" локальных облигаций для замены ими евробондов появилась у российских заемщиков с июля 2022 года. Такие облигации должны иметь аналогичные с обмениваемыми еврооблигациями условия по размеру и срокам выплаты купонного дохода, сроку погашения и номинальной стоимости. При этом расчеты по этим бумагам осуществляются в рублях по курсу Банка России на дату соответствующей выплаты.

Указ президента от 5 июля 2022 года обязывает российские компании, имеющие в обращении еврооблигации, обеспечить исполнение обязательств по ним перед держателями, учет прав которых ведется в российских депозитариях. Они могут это сделать, либо организовав раздельные платежи в адрес держателей в российской и иностранной инфраструктуре, либо через передачу инвесторам новых локальных облигаций взамен евробондов. В обоих случаях инвесторы, учет прав которых ведется в России, будут получать свои выплаты в рублях по курсу ЦБ на дату выплаты.

Некоторые российские компании уже протестировали возможность замещения евробондов локальными облигациями. Среди них - "Газпром", "ЛУКОЙЛ", "Магнитогорский металлургический комбинат", "Металлоинвест" и "Совкомфлот".

В ноябре 2022 года замминистра финансов Алексей Моисеев сообщил, что Минфин хочет разработать механизмы, которые будут стимулировать российские компании замещать находящиеся в обращении еврооблигации локальными долговыми бумагами. Он пояснил, что большинство заемщиков на текущий момент выбирают вариант с раздельными платежами по евробондам, однако он не решает проблемы доступа к торгам, а инвесторам нужны долговые бумаги, которые можно не только держать, но и полноценно торговать ими.

По данным источников "Интерфакса", в начале декабря глава ВТБ обратился к президенту Владимиру Путину с предложением обязать российские юридические лица выпускать "замещающие" локальные облигации вместо находящихся в обращении еврооблигаций. При этом обмениваться на внутренние бонды должны все еврооблигации, независимо от того, какими депозитариями ведется учет прав на них, такой подход обеспечит единые и равноправные условия для всех инвесторов, в том числе для тех, кто держит бумаги в международных расчетно-клиринговых системах, сообщали собеседники агентства со ссылкой на письмо. Президент поручил правительству и ЦБ рассмотреть и представить согласованные предложения по обозначенной главой ВТБ теме, отмечал один из источников.