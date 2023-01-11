Экспедицию экипажа "Союза МС-22" на МКС планируют продлить на несколько месяцев

Запуск ракеты-носителя с пилотируемым кораблем "Союз МС-22" с космодрома Байконур Фото: AP/TASS

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Исполнительный директор "Роскосмоса" по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев заявил, что миссия экипажа корабля "Союз МС-22" на Международной космической станции (МКС) будет продлена на несколько месяцев.

"Поскольку планируется прибытие нового корабля, следующая замена экипажей предполагается через полгода, мы, вероятно, продлим срок работы 68-й экспедиции на борту станции еще на несколько месяцев", - сказал Крикалев ходе телеконференции NASA.

"Точная дата, когда мы отправим им замену, пока не определена, но миссия продлится еще несколько месяцев", - заявил он.

По словам руководителя программы МКС в NASA Джоэля Монталбано, один из членов экипажа "Союза МС-22" может пересесть на Crew Dragon в случае нештатной ситуации до прибытия "Союза МС-23" на МКС.

Ранее в среду глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По словам Борисова, корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном варианте.

Глава госкорпорации также отметил, что "на состоявшемся накануне совете главных конструкторов в РКК "Энергия" представители NASA согласились с выводами совета и подтвердили готовность оказать необходимое содействие".

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия не менее 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.