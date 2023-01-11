Экипаж "Союза МС-23" полетит на МКС осенью на следующем корабле

Фото: Пресс-служба ГК "Роскосмос"/ТАСС

Москва. 11 января. INTERFAX.RU - Экипаж корабля "Союз МС-23" в составе космонавтов "Роскосмоса" Олега Кононенко, Николая Чуба и астронавта NASA Лорал О'Хары полетит на Международную космическую станцию (МКС) осенью 2023 года на корабле "Союз МС-24", сообщил исполнительный директор госкорпорации по пилотируемым космическим программам Сергей Крикалев.

"Та миссия, которая должна была полететь сейчас весной, сдвигается на осень", - сказал Крикалев в эфире телеканала "Россия 24" (ВГТРК).

По его словам, дату запуска корабля могут сдвинуть на более ранние сроки, "но окончательного решения нет, обсуждаются наиболее оптимальные варианты программы".

Ранее в среду глава "Роскосмоса" Юрий Борисов сообщил, что госкомиссия приняла решение провести запуск космического корабля "Союз МС-23" к МКС 20 февраля в беспилотном режиме с доставкой грузов.

На нем на Землю позже сможет вернуться российско-американский экипаж поврежденного корабля "Союз МС-22" - космонавты "Роскосмоса" Сергей Прокопьев, Дмитрий Петелин и астронавт NASA Франциско Рубио.

По словам Борисова, корабль "Союз МС-22" с поврежденным радиатором спустят на Землю в беспилотном варианте.

Также в среду Крикалев на телеконференции NASA сообщил, что миссия экипажа "Союз МС-22" на МКС будет продлена на несколько месяцев.

15 декабря 2022 года "Роскосмос" сообщил об отмене выхода в открытый космос с борта МКС российских космонавтов из-за разгерметизации контура наружного радиатора корабля "Союз МС-22", пристыкованного к станции.

Сообщалось, что после повреждения температура в приборно-агрегатном отсеке корабля достигла плюс 40 градусов, а в жилом - плюс 30.

19 декабря 2022 года глава "Роскосмоса" заявил, что предварительный осмотр корабля "Союз МС-22" показал наличие отверстия не менее 0,8 мм в системе охлаждения, из-за которого произошла разгерметизация.