В РФ не планируют вводить никаких ограничений из-за выявления штамма COVID-19 "кракен"

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - В России из-за обнаружения нового подварианта "омикрон"-штамма коронавируса "кракен" не планируется вводить никакие ограничения, заявили в четверг в Роспотребнадзоре.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что в России зарегистрирован первый случай заболевания новым подвариантом омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получившим название "кракен". Заболевший выявлен в Пензенской области. Новый подвариант коронавируса характеризуется высокой заразностью, однако течение заболевания оценивается как легкое.