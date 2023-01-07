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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:38

В ЮАР выявили подвариант омикрон-штамма коронавируса "Кракен"

В ЮАР выявили подвариант омикрон-штамма коронавируса "Кракен"
Фото: Alet Pretorius/Gallo Images via Getty Images

Москва. 7 января. INTERFAX.RU - Новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5 обнаружили на территории ЮАР, сообщил южноафриканский вирусолог Тулио де Оливейра.

"Первый случай XBB.1.5 обнаружен в ЮАР", - написал он в твиттере.

При этом де Оливейра, который получил мировую известность после того, как его команда выявила и классифицировала штамм "бета" в 2020 году и "омикрон" в 2021 году, указал, что не опасается новой "большой волны" заражений в стране.

"Я не ожидаю большой волны заражений со случаями госпитализации в ЮАР: у нас сильный уровень иммунитета населения от предыдущих волн "омикрона", - написал вирусолог.

В ЮАР в 2021 году был выявлен первый случай заражения штаммом "омикрон", который позже распространился по всему миру и привел к введению ограничительных мер в ряде стран.

Ранее во Всемирной организации здравоохранения назвали подвариант омикрон-штамма XBB.1.5 "самым заразным из тех, что были выявлены до этого".

Ранее в Роспотребнадзоре сообщили, что новый подвариант омикрон-штамма коронавируса XBB.1.5, получивший название "Кракен" и отличающийся большей заразностью, в России не обнаружен.

Хроника 09 января 2020 года – 07 января 2023 годаПандемия коронавируса
ЮАР
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