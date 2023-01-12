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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

Движение автомобилей по Крымскому мосту приостановят в субботу на полдня из-за ремонта

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Движение автотранспорта по Крымскому мосту будет остановлено на полдня в субботу, 14 января, сообщил Минтранс РФ.

"14 января в 3:00 на автоподходах к Крымскому мосту будут введены ограничения в движении транспорта с полным закрытием автодорожной части моста на период с 04:00 до 16:00 (мск) для проведения ремонтно-восстановительных работ", - сообщается в телеграм-канале министерства.

Минтранс попросил водителей заранее планировать свои поездки и следить за поступающий информацией.

Мост уже пять раз закрывали для проведения ремонтных работ, в последний раз - 10 января.

Сейчас работы ведутся на левых полосах автомобильной части Крымского моста - в направлении из Крыма в Краснодарский край.

Ранее пресс-служба Росавтодора сообщала, что в январе поочередно будет выполнена надвижка первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, для чего потребуется дважды вводить временные ограничения для движения автотранспорта. Еще два пролета планируют заменить в феврале.

Правую сторону автодорожной части, которая приняла на себя основную ударную волну от взрыва, произошедшего 8 октября прошлого года, восстановили в течение 56 дней. Движение по восстановленным пролетам было открыто 7 декабря, после чего мостовики начали работы на освобожденной от транспорта левой стороне.

Крымский мост Минтранс РФ
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