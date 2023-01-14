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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновлено после ремонта

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Движение автомобильного транспорта по Крымскому мосту открыто в субботу после остановки для проведения ремонта, сообщает пресс-служба Минтранса РФ.

"Сегодня в 12:10 (мск) возобновлено движение автомобилей и автобусов по Крымскому мосту, ранее приостановленное в связи с ремонтно-восстановительными работами", - говорится в сообщении, размещенном в телеграм-канале министерства.

Таким образом, ограничения продлились 8 часов и закончились на 4 часа раньше запланированного срока.

Мост закрыли утром в субботу для проведения ремонтных работ на левых полосах автомобильной части Крымского моста (в направлении из Крыма в Краснодарский край) - надвижки второго нового пролета взамен ранее демонтированного, поврежденного при взрыве 8 октября прошлого года.

Во вторник мост закрывали для надвижки первого пролета.

Ранее пресс-служба Росавтодора сообщала, что в январе поочередно будет выполнена надвижка первых двух пролетов левой стороны автодорожной части Крымского моста, для чего потребуется дважды вводить временные ограничения для движения автотранспорта. Еще два пролета планируют заменить в феврале.

Крымский мост Минтранс РФ
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