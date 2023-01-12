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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 13:39

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства

"Уралвагонзавод" увеличит штат для наращивания производства
Фото: Марина Молдавская/ТАСС

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Концерн "Уралвагонзавод" (УВЗ, входит в "Ростех") ведет дополнительный набор сотрудников для увеличения объема выпускаемой продукции на своих предприятиях, сообщила пресс-служба УВЗ.

Военная операция на Украине

"Готовы брать молодых специалистов с техническим образованием и обучать их под те профессии, которые востребованы сейчас на нашем предприятии", - заявил через пресс-службу начальник отдела кадров "Уралтрансмаша" (входит в УВЗ) Кирилл Поляшов.

Сейчас танковый конвейер "Уралвагонзавода" (Нижний Тагил, входит в одноименный концерн), где расположен танковый конвейер, так же, как и другие цеха механосборочного производства, работает круглосуточно.

На другом предприятии УВЗ - "Уралтрансмаше", по данным департамента информполитики Свердловской области, требуются станочники, операторы станков с числовым программным управлением, слесари механосборочных работ, слесари-ремонтники, электрики, контролеры, инженеры, конструкторы, технологи.

Уточняется, что потребность в кадрах испытывают и другие предприятия оборонно-промышленного комплекса региона.

"Уралвагонзавод"- многоотраслевой машиностроительный комплекс, выпускающий около 100 видов продукции, в частности, военную технику, дорожно-строительные машины, специализированные вагоны и железнодорожные цистерны. УВЗ - единственный разработчик и производитель российских боевых танков.

Уралвагонзавод Уралтрансмаш Свердловская область Нижний Тагил
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