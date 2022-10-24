Медведев заявил о кратном увеличении производства танков, ракет и дронов

Москва. 24 октября. INTERFAX.RU - Россия увеличивает выпуск танков, орудий, высокоточных ракет и беспилотников, заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев.

"Выпуск вооружений и специальной техники кратно увеличивается по всем направлениям: от танков и орудий до высокоточных ракет и дронов", - сообщил Медведев в телеграмм-канале в понедельник.

"Читая вражескую аналитику, неоднократно встречал утверждения, что военная техника и востребованное вооружение в России скоро закончатся. Типа все истратили. Не надейтесь", - заявил Медведев.

По его словам, в понедельник по указанию верховного главнокомандующего в Нижнем Тагиле он провел контрольную проверку выпуска танков концерном "Уралвагонзавод".

"Обсуждены вопросы ускорения поставок техники в войска для использования в ходе СВО (специальной военной операции - ИФ), а также устранения существующих проблем. Поставлена задача неукоснительного исполнения ГОЗ (гособоронзаказа - ИФ) во всех его ключевых параметрах, недопущения срывов поставок выпускаемой техники. Обращено внимание на ответственность всех соисполнителей госзаказа, вплоть до уголовной. Приняты поручения в адрес министерств и ведомств, отвечающих за госзаказ. Контроль за исполнением будет продолжен", - сообщил Медведев.