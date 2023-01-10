Аномальные морозы с начала января вызвали опасения за состояние озимых культур

Москва. 10 января. INTERFAX.RU - Аномальные морозы, которые хозяйничают на большинстве территорий РФ с начала января, вызвали опасения за состояние озимых культур. Опрошенные "Интерфаксом" специалисты АПК в ряде регионов, прежде всего в центре, подтверждают, что повреждения растений возможно, поскольку не на всех полях достаточно снега для защиты посевов от вымерзания.

В то же время на Урале, куда, по данным Гидрометцентра, смещается антициклон с аномальными морозами, посевы хорошо укрыты снегом, утверждают специалисты.

В целом более точный прогноз состояния озимых будет сделан позже, к концу января, обещают специалисты.

Центр: повреждения будут

В центральных регионах опасения за состояние озимых основано на том, что перед сильными морозами была оттепель, прошли дожди, это выводило озимые из состояния покоя.

Как сообщили в министерстве сельского хозяйства Курской области, морозы в регионе очень сильные. На их фоне тревогу вызывает то, что перед заморозками были оттепели до плюс 8 градусов. Озимые могли выходить из состояния покоя, соответственно, расходовать вещества на процесс дыхания. В таких условиях это может негативно отразиться на их состоянии. Но точных оценок специалисты пока не дают.

"Понимание будет где-то ближе к концу января, когда мы соберем данные исследований на наличие сахаров в узлах кущения и отращивания монолитов", - сообщили в министерстве.

"Сначала у нас шли дожди, а потом ударили морозы, поэтому повреждения, конечно, будут, но незначительные А снега практически нет: снежный покров на севере около 3 см, на юге его нет", - сообщил начальник отдела развития растениеводства департамента АПК Воронежской области Александр Харьковский.

По его словам, в регионе пока не было сильных морозов, которые привели бы озимые в критическое состояние. Температура снижалась местами до минус 20 градусов. При таком морозе на уровне узла кущения она меньше 8 градусов, что не представляет опасности для посевов.

При этом Харьковский отметил, что морозы при отсутствии снега "помогли" избавиться от мышей. "Осенью было много мышей. Но когда дожди прошли и грянули морозы - они убрали этих серьезных вредителей. Если бы снег был, мыши бы там прятались", - сказал он.

В Орловской области ситуацию на полях с озимыми оценивают как достаточно сложную. По словам и.о. начальника управления по развитию технологий в растениеводстве и животноводстве областного департамента сельского хозяйства Ирины Гуринович, осенью из-за продолжительных дождей и переувлажнения почвы озимые были посеяны на 76% запланированных площадей. "Причем значительная часть - только в ноябре, что плохо сказалось на их росте и развитии, - сказала она. - К тому же декабрь был теплым, в почве было много влаги, когда установились морозы до минус 25 градусов. При этом на полях недостаточно снежного покрова, он составляем менее 5 см, а местами озимые вообще не покрыты снегом".

По предварительной оценке, в области может погибнуть до 30% посевов озимых культур. Запаса семян для пересева погибших озимых достаточно за счет хороших урожаев в предыдущие годы. "По моей оценке, в этом году не стоит ждать высоких урожаев, год будет средним", - сказала Гуринович.

Поволжье: ледяная корка

В регионах Поволжья, где, по прогнозам Гидрометцентра, ближайшие дни будут отмечены аномальными морозами, пока особых опасений за состояние озимых нет - на полях достаточно снега. Но ситуацию могут осложнить ледяные корки, которые образуются в это время.

Как сообщили в пресс-службе Минсельхоза Ульяновской области со ссылкой на оценки специалистов Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина, опасений гибели озимых культур в настоящее время нет, поскольку высота снежного покрова составляет от 10 до 30 см. Озимые зерновые культуры под снежный покров ушли в фазе кущения.

Однако ситуация требует повышенного внимания, так как после ледяных дождей на полях могла образоваться ледяная корка. В таких условиях озимые "задыхаются" и выпревают. Выездной мониторинг полей в сельхозпредприятиях проводится постоянно, отметили в ведомстве. На случай гибели озимых сформирован необходимый запас семян для пересева весной.

По данным пресс-службы Минсельхозпрода Татарстана, 96% озимых зерновых культур ушли под зиму в хорошем и удовлетворительном состоянии, и наступившие морозы не вызывают беспокойство. Высота снежного покрова на полях в зависимости от зоны колеблется от 18 до 42 см при норме 15-30 см.

Не видят угрозы для посевов и в компании "Август-Агро".

Как сообщил гендиректор ООО "Управляющая компания "Август-Агро" Айдар Галяутдинов, снежный покров на полях составляет 25-35 см, этого достаточно для сохранности всходов при текущих температурных режимах. "В конце февраля для мониторинга будем отбирать монолиты всходов, это позволит достоверно оценить их состояние после зимних месяцев", - сказал он.

Компания посеяла озимые в пяти районах Татарстана. "Страховым фондом на случай необходимости пересева озимых обеспечены на 100%. Используем семена собственного урожая", - сообщил Галяутдинов.

В пресс-службе министерства сельского хозяйства и продовольствия Самарской области не исключили, что "сложившиеся погодные условия могут повлиять на растения", хотя в зимовку посевы ушли в хорошем и удовлетворительном состоянии. Мониторинг их состояния будет проведен в конце января - начале февраля.

В министерстве сельского хозяйства, торговли, пищевой и перерабатывающей промышленности Оренбургской области, также подвергшейся нашествию аномальных морозов, также пока не спешат с выводами о состоянии озимых.

"Состояние озимых зерновых культур в области оценивается как хорошее (54%) и удовлетворительное (46%). На данный момент делать выводы о реальной угрозе для озимых культур в связи с низкими температурами, установившимися в регионе, рано, - сказали в ведомстве. - Согласно данным Оренбургского центра гидрометеорологической службы, на наблюдаемых полях с озимыми на конец декады средняя высота снежного покрова составила 8-12 см, в ряде районов 26-30 см".

Но гибели посевов здесь не исключают, для пересева в регионе есть запасы семян яровых зерновых культур.

Урал: под "снежным одеялом"

В уральских регионах, куда также в эти дни антициклон принес сильные морозы, посевы озимых надежно защищены высоким снежным покровом, утверждают специалисты и ученые.

Как сообщил директор Уральского федерального аграрного научно-исследовательского центр Уральского отделения РАН, член-корреспондент РАН Никита Зезин, в Свердловской области снег упал на замерзшую почву во второй декаде ноября. "Обильные снегопады, установление высокого снежного покрова в сочетании с низкими отрицательными температурами способствовали созданию благоприятной для перезимовки температуры на глубине залегания узла кущения – минус 3-5 градусов, - сказал он. - Дальнейшие изменения погодных условий в декабре не имели отрицательного влияния на зимостойкость озимых культур, так как высокий уровень снега оказывал стабилизирующее действие на температурный режим на глубине залегания узла кущения".

По его словам, морозы, которые установились в начале января, не должны оказать существенного влияния на зимостойкость озимых культур.

Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, по данным снегосъемки, проведенной 31 декабря 2022 года, высота снежного покрова составляла 25-35 см, что на 4-10 см выше нормы. 9 января высота снега находилась в пределах 32-38 см.

В Курганской области, по данным областного департамента АПК, высота снежного покрова на полях составляет от 15 до 25 см, местами и выше. Но здесь также опасаются ледяной корки. "Из-за оттепелей на полях образовалась плотная ледяная корка, это создает опасность выпревания озимых", - отметил представитель ведомства.

При этом он сообщил, что сев озимых культур в области прошел в оптимальные сроки, погодные условия для роста и развития растений были благоприятными.

В Минсельхозе Челябинской области также считают, что обильный снег на полях поможет сохранить озимые.

Это подтвердил и директор ООО "Заря" (входит в агрохолдинг "Равис") Андрей Левченко. "В настоящее время снежный покров на полях составляет 30-35 см, то есть озимые накрыты "снежными одеялом", которое защищает их от вымерзания. Поэтому особых опасений именно из-за установившихся морозов у нас нет. Тем более этой осенью озимые посеяли чуть пораньше в ожидании раннего снега, и эти ожидания оправдались", - сказал он.

По его словам, компания с 2011 года ежегодно засевает порядка 1,2 тыс. га озимой пшеницей, урожайность которой обычно в 1,5 раза выше, чем у яровой.

В Тюменской области, как сообщила замдиректора областного департамента АПК Наталья Огородникова, угрозы вымерзания озимых из-за сильных морозов нет, так как снега на полях достаточно. При этом она отметила, что на озимые приходится менее 1% общей посевной площади зерновых и зернобобовых культур в регионе.

По данным Минсельхоза РФ, сев озимых культур под урожай 2023 года проведен на 17,7 млн га против 18,4 млн га годом ранее. В этом году ведомство рассчитывает на сбор зерна в 125-127 млн тонн. По предварительным данным Росстата, в 2022 году урожай составил 150,89 млн тонн.