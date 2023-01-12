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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 14:45

"Газпром" заключил на 2023 год договоры о газификации на 177 млрд рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Программа газификации России, которую проводит "Газпром", на 2023 год обеспечена финансированием, всего заключено договоров на 177 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

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"На 2023 год мы заключили договоры со всеми газораспределительными организациями, с независимыми газораспределительными организациями и с региональными операторами газификации. И цена этих договоров - 177 млрд рублей", - сказал .

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" обеспечить поэтапное завершение газификации к 2030 году без привлечения средств граждан. Целевой уровень полной технически возможной газификации сетевым газом - 83%. По итогам 2020 года уровень газификации в стране достиг 71,4%.

Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов только на текущую пятилетку - 2021-2025 годы - составляют 526,1 млрд рублей. Кроме того, 480 млрд рублей за два года потребуется на догазификацию в уже газифицированных населенных пунктах, а также 259 млрд рублей - на финансирование "последней мили", которая теперь также покрывается за счет "Газпрома".

Газпром Газпром межрегионгаз Сергей Густов
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