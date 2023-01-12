"Газпром" заключил на 2023 год договоры о газификации на 177 млрд рублей

Москва. 12 января. INTERFAX.RU - Программа газификации России, которую проводит "Газпром", на 2023 год обеспечена финансированием, всего заключено договоров на 177 млрд рублей, сообщил журналистам гендиректор ООО "Газпром межрегионгаз" Сергей Густов.

"На 2023 год мы заключили договоры со всеми газораспределительными организациями, с независимыми газораспределительными организациями и с региональными операторами газификации. И цена этих договоров - 177 млрд рублей", - сказал .

Президент России Владимир Путин поручил "Газпрому" обеспечить поэтапное завершение газификации к 2030 году без привлечения средств граждан. Целевой уровень полной технически возможной газификации сетевым газом - 83%. По итогам 2020 года уровень газификации в стране достиг 71,4%.

Обязательства "Газпрома" в рамках программы развития газоснабжения и газификации регионов только на текущую пятилетку - 2021-2025 годы - составляют 526,1 млрд рублей. Кроме того, 480 млрд рублей за два года потребуется на догазификацию в уже газифицированных населенных пунктах, а также 259 млрд рублей - на финансирование "последней мили", которая теперь также покрывается за счет "Газпрома".