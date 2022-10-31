Регионам рекомендовано субсидировать газификацию домовладений ветеранов и других льготников

Москва. 31 октября. INTERFAX.RU - Президент РФ Владимир Путин рекомендовал руководству регионов субсидировать закупку газового оборудования для ветеранов, многодетных семей и малоимущих граждан, проживающих в газифицированных населенных пунктах, в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение.

"Рекомендовать высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных органов государственной власти) субъектов РФ обеспечить в газифицированных населенных пунктах отдельным категориям граждан, включая инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, членов семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны, ветеранов боевых действий, многодетных семей, малоимущих граждан, в том числе малоимущих семей с детьми, в случае поступления от таких граждан соответствующей заявки, предоставление субсидий на покупку газового оборудования и проведение работ внутри границ их земельных участков, в размере не менее 100 тыс. рублей на одно домовладение. О результатах проинформировать правительство РФ", - говорится в перечне поручений главы государства по итогам пленарного заседания "Российской энергетической недели".

Перечень опубликован на сайте Кремля.

Кроме того, глава государства поручил правительству совместно с "Газпромом" принять необходимые решения для обеспечения технологического подключения газоиспользующего оборудования медицинских организаций в газифицированных населенных пунктах без привлечения средств этих организаций.

Также им поручено продлить программу социальной газификации.