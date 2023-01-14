Хуснуллин заявил о выполнении половины работ по замене пролетов на левой части Крымского моста

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Практически половина всех работ по надвижке новых пролетов левой стороны автомобильной части Крымского моста выполнена, сообщил в субботу вице-премьер РФ Марат Хуснуллин.

"Надвижка первого пролета была выполнена несколько дней назад, он уже занял свое место на опорах моста. Можно сказать, что закончена практически половина запланированных работ по замене пролетов левой стороны", - написал он в телеграм-канале после завершения части ремонтных работ.

Хуснуллин сообщил, что в субботу на Крымском мосту завершена надвижка второго пролета по левой стороне автомобильной части. Как уточнил вице-премьер, "через несколько дней пролет займет свое проектное положение".

Он подтвердил, что в феврале остальные пролеты будут установлены в соответствии с планом работ. "В следующем месяце все четыре новых пролета левой стороны займут свое проектное положение, и можно будет приступать к финальным работам", - написал Хуснуллин.

Он добавил, что после этого специалистам предстоит уложить два слоя асфальтобетона, восстановить инженерные системы, освещение и барьерное ограждение.

В субботу перекрытие моста для ремонтно-восстановительных работ продлилось восемь часов.