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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Минобороны РФ сообщило о перехвате снарядов украинских РСЗО в районе Бердянска

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Российские военные сообщили о перехвате семи украинских снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе Бердянска в Запорожской области и Нового света в ДНР.

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"Перехвачены семь реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ольха" в районе города Бердянск Запорожской области и населенного пункта Новый Свет Донецкой народной республики", - сказал в субботу официальный представитель Минобороны РФ Игорь Конашенков.

По его словам, российскими средствами противовоздушной обороны за сутки уничтожены четыре украинских беспилотника в Луганской и Донецкой народных республиках.

Конашенков сообщил, что с начала специальной военной операции российскими войсками уничтожены 372 украинских самолета, 200 вертолетов, 2 880 беспилотников, 400 зенитных ракетных комплексов, 7 511 танков и других боевых бронемашин, 982 боевые машины РСЗО, 3 828 орудий полевой артиллерии и минометов, 8 040 единиц специальной военной автомобильной техники.

Хроника 24 февраля 2022 года – 14 января 2023 годаВоенная операция на Украине
Бердянск Запорожская область HIMARS ДНР Минобороны РФ
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