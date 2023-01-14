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ХроникаВоенная операция на УкраинеОбновлено в 20:48

Силы ПВО сбили ракеты большой дальности ВСУ около Бердянска

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Система противовоздушной обороны сработала в ночь на субботу в Бердянске и Мелитополе Запорожской области по украинским ракетам.

"Сегодня, в 5 утра, враг используя две корректирумые ракеты большой дальности попытался нанести удар по мирным кварталам города Бердянска. Однако данная попытка была провальной - средствами ПВО наших вооруженных сил смертоносные боеприпасы были уничтожены на подлете к городу", - сообщается в телеграм-канале администрации Бердянска.

Части сбитых украинских ракет упали в черте города, повредив дорожное покрытие, кабельные линии электропередачи и окна в близлежащих жилых домах.

Кроме того, рано утром была попытка ракетного обстрела Мелитополя.

"В районе 5 часов утра подразделениями ПВО ВС РФ были сбиты несколько ракет, выпущенных с позиций ВСУ, в направлении, где нет военных объектов", - сообщил журналистам представитель экстренных служб региона.

Ранее Бердянск не подвергался ракетным обстрелам.

Запорожская область Бердянск Мелитополь
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