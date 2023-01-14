Минобороны заявило об успехе войск РФ в направлении населенного пункта Соль ДНР

Москва. 14 января. INTERFAX.RU - Вооруженные силы России за минувшие сутки развивали успех на донецком направлении в районе населенного пункта Соль, сообщил официальный представитель министерства обороны РФ Игорь Конашенков на брифинге в субботу.

"На донецком направлении штурмовые отряды во взаимодействии с подразделениями Воздушно-десантных войск при поддержке армейской авиации, ракетных войск и артиллерии Южного военного округа развивали успех в направлении населенного пункта Соль Донецкой народной республики", - сказал он.

По его словам, "за сутки уничтожено более 70 украинских военнослужащих, один танк, пять боевых бронированных машин и четыре автомобиля".

"На купянском направлении армейской авиацией и артиллерией Западного военного округа нанесено огневое поражение подразделениям 14-й механизированной бригады ВСУ и 103-й бригады территориальной обороны в районах населенных пунктов Першотравневое, Берестовое Харьковской области и Новоселовское Луганской народной республики", - сообщил Конашенков.

Кроме того, сказал он, "в районах населенных пунктов Табаевка и Першотравневое Харьковской области ликвидированы две диверсионно-разведывательные группы ВСУ".

"За сутки на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, два танка, две боевые бронированные машины и три автомобиля", - сообщил Конашенков.

"На красно-лиманском направлении, - сказал он, - огнем артиллерии соединений Центрального военного округа и Воздушно-десантных войск нанесено поражение подразделениям 80-й десантно-штурмовой и 71-й егерской бригад ВСУ в районах населенных пунктов Григоровка и Серебрянка Донецкой народной республики. Кроме того, уничтожена диверсионно-разведывательная группа ВСУ, действовавшая в направлении населенного пункта Шипиловка".

Потери противника на данном направлении составили более 50 военнослужащих, четыре боевые бронированные машины и два пикапа, сообщил представитель Минобороны.

"На южно-донецком направлении мотострелковыми подразделениями Восточного военного округа и морской пехоты Тихоокеанского флота наносилось огневое поражение позициям ВСУ в районах населенных пунктов Водяное, Доброволье и Пречистовка Донецкой народной республики. Также в районах населенных пунктов Новомихайловка и севернее Шевченко уничтожены две диверсионно-разведывательные группы ВСУ", - сказал Конашенков.

Он сообщил, что в течение суток на данном направлении уничтожено более 30 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и четыре пикапа.